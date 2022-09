Attimi di paura per Enrica Bonaccorti. Attraverso un post su Instagram, la conduttrice ha raccontato di essere caduta dalle scale ed essersi danneggiata la spalla. Nonostante l’infortunio, Bonaccorti è stata ospite a Pomeriggio 5. “Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla”, ha scritto mostrando i lividi sul viso. A corredo della didascalia, poi, anche una foto che la ritrae truccata e pronta ad andare in onda. “Fra poco ci vediamo a Pomeriggio 5, grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Cannizzo che mi ha truccata!”, ha aggiunto. La nota conduttrice non ha spiegato le dinamiche dell’incidente. Nei commenti, però, molti utenti, hanno mostrato vicinanza e affetto. “Enrica cara, un grande abbraccio”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Ti rimetterai”; “Auguri di pronta guarigione”; “Mi spiace davvero tanto. Buona ripresa”.

