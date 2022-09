Scintille a “Dimartedì” (La 7) tra la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi e il ministro della Salute Roberto Speranza sull’esito elettorale.

Boschi attribuisce in larga parte la vittoria del centrodestra a errori commessi da Enrico Letta e scodella tutti i meriti di Italia Viva: “Abbiamo mandato a casa Conte per avere Draghi, abbiamo avuto un anno e mezzo di Draghi, che finalmente col commissario Figliuolo ha fatto le vaccinazioni e che ha fatto il Pnrr che altrimenti non avremmo avuto”.

“Non lo spiegare a me che sono membro di questo governo – replica ironicamente Speranza – Lodi questo governo di cui faccio parte, ti ringrazio”.

Boschi poi menziona Letta, accusandolo di ingratitudine. Speranza insorge: “Maria Elena, è finita la campagna elettorale. Ma il tuo avversario è la destra o Letta? Il mio è la destra, lo era prima e lo sarà per sempre. Io serenamente e pubblicamente dico che sono una persona di centrosinistra. Non ho capito fino in fondo chi è il vostro avversario. Noi saremo la principale opposizione alla destra in Parlamento”.

L’ex ministra ribadisce: “Il Terzo Polo è alternativo sia al centrodestra, sia a un centrosinistra se ci sono i 5 Stelle, Fratoianni e la sinistra radicale, perché noi crediamo nel lavoro e non nel reddito di cittadinanza. Il Pd invece ci deve dire qual è la sua natura, perché dire che sarete la principale opposizione va benissimo, però forse avreste dovuto evitare che il centrodestra avesse la maggioranza assoluta”.

Speranza ribatte: “Per evitare la vittoria del centrodestra la prima cosa era fare le alleanze ed è chiaro che se tu sei alternativa nella stessa misura al centrodestra e al centrosinistra, crei le condizioni per non fare quell’alleanza”.

Boschi cita nuovamente Letta e Speranza commenta: “Maria Elena, vedo che sei un po’ ossessionata da Letta. Basta fare propaganda. Il problema tuo sembra essere Letta. Ora Letta con molta onestà e dignità è andato in tv e si è assunto le sue responsabilità. Ma il tuo problema è Letta o un governo che parla con Orban e con Le Pen? Con una legge proporzionale avremmo potuto fare quello che dici tu. Purtroppo c’è una legge elettorale maggioritaria di cui io sono stato uno dei principali oppositori, come tu sai benissimo”.

“Ci sono stati 5 anni per cambiarla e nessuno ha voluto farlo“, ribatte Boschi, che ha fatto parte della maggioranza di governo per 3 anni.

“Io ho fatto tutto il possibile, sono sempre stato contrario – controbatte Speranza – tu l’hai votata e hai messo la fiducia”.

“No, la fiducia è stata messa da Finocchiaro e da Gentiloni. È una legge del Pd”, risponde Boschi.