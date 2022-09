Bloccati in auto dall’acqua e dal fango sulla banchina allagata a causa della piena del Tevere. Sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco gli automobilisti che questa notte, 27 settembre, a Roma si trovavano a bordo di quattro mezzi parcheggiati all’altezza di lungotevere Arnaldo da Brescia. Due squadre di soccorso, chiamate dai conducenti e dai passeggeri rimasti fermi sulla banchina, sono intervenute insieme con i sommozzatori che hanno accompagnato le persone in pericolo fuori dalle auto e le hanno consegnate ai membri del 118. L’innalzamento anomalo del livello del Tevere avvenuto nella notte è dovuto, secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, alle piogge che hanno colpito il centro Italia nei giorni scorsi.