Polemica concitata a “Coffee break” (La7) tra la giornalista del Riformista, Claudia Fusani, e il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, sulla crisi del governo Draghi.

Tutto esplode quando il conduttore Andrea Pancani osserva che Conte non avrebbe mai fatto un’alleanza con Letta, anche nell’ipotesi in cui il segretario del Pd avesse ‘perdonato’ il leader del M5s per aver provocato la crisi del governo Draghi.

“La storia non si fa coi se e coi ma – obietta Pedullà – Conte non ha fatto nessuna crisi, perché la crisi del governo Draghi nasce dalla decisione dei gruppi di Forza Italia e della Lega in Parlamento”.

“No, no – insorge Fusani – Non si possono sentire queste bugie”.

“Questa è la storia – ribatte Pedullà – Bugie le dici tu, se permetti”.

“Vai in Parlamento tutti i giorni a sentire cosa succede. Io sto là e vedo”, replica Fusani.

“No, l’hanno visto tutti gli italiani – continua Pedullà – Ma perché mi costringi a strillare?”.

“Perché sei una persona scorretta”, controbatte la giornalista.

E il collega non ci sta: “Come ti permetti? Non ti rispondo perché sei una signora”.