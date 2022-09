“Non esprimiamo giudizio sulle scelte di Enrico Letta all’interno del partito democratico ma pensiamo che ora ci sia bisogno di un dialogo all’interno del centrosinistra con il Movimento 5 stelle e noi lo favoriremo”.Lo ha detto il leader dei Verdi Angelo Bonelli a margine una conferenza stampa convocata per commentare il risultato delle elezioni politiche. “Responsabilità, chiarezza e unità sono mancati al centrosinistra tanto da portare l’estrema destra in Parlamento. Lo possiamo notare anche dal fatto che Emma Bonino è fuori dal Parlamento, perché Carlo Calenda con Azione ha favorito la vittoria della destra in quel collegio”