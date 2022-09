“Abbiamo effettuato una rimonta importante in un momento in cui il vento sembrava molto contrario al Movimento”. Così a Napoli Roberto Fico a margine della conferenza stampa del M5s all’Hotel Binario Calmo ha commentato l’esito delle elezioni. “Di Maio? No, non l’ho sentito“, ha continuato il presidente della Camera, sottolineando che oggi “il Movimento è un forte movimento progressista. “Non è solo il reddito a farci avere voti, c’è una visione qualunquista sul rapporto tra Sud e il reddito”, ha concluso.