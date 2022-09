A poco più di una settimana dall’alluvione, la comunità di Cantiano, uno dei comuni più colpiti, ha di nuovo i servizi primari come acqua, luce e gas, a confermarlo è il sindaco Alessandro Piccini. A uscirne a pezzi è però sicuramente il tessuto industriale e commerciale del piccolo comune marchigiano “E’ questa la fase drammatica oltre ai danni al paese – afferma il sindaco – non abbiamo più un attività d’impresa nel centro storico e tutta il capacità produttiva della zona industriale è azzerato”. Sul fronte idrogeolocico la situazione è sotto sorveglianza è un team di tecnici dell’università di Firenze che ne attesterà la presunta criticità ” al momento non si evidenziano criticità nonostante alcuni movimenti superficiali ma che non gravitano su situazioni abitative o di viabilità principale” conclude il Piccini.