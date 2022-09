“Non è stato facile, ero molto commosso, mi è scesa una lacrima o due. Ma sono felice di aver fatto il passo, sono molto sollevato e felice di aver fatto la carriera che ho fatto”. Lo dice Roger Federer in merito al giorno dell’annuncio dell’addio al tennis di 6 giorni fa. Il 41enne svizzero abbandonerà definitivamente al termine della Laver Cup. Deve averci pensato un po’ prima di farsene una ragione, ma a distanza di qualche giorno è passato dai tormenti a una certezza: “Smettere ora è la scelta giusta“.

Il campione svizzero dice che ora è in pace con la sua scelta di ritirarsi dal tennis professionistico e prevede di chiudere la sua carriera in un doppio di Laver Cup, in programma da venerdì. Non in singolo, come si poteva immaginare. Quindi, spazio a Matteo Berrettini, mentre ‘The King’ forse potrebbe chiudere in coppia proprio con il rivale di lunga data, Rafael Nadal, al suo fianco. Federer dice di sapere che è la decisione giusta per lui abbandonare il tennis a 41 anni. Ha parlato in conferenza stampa all’arena che ospiterà la competizione a squadre. Il 20 volte campione di Grand Slam ha annunciato la scorsa settimana che si sarebbe ritirato e oggi ha ammesso che gli ci è voluto un po’ per abituarsi all’idea di allontanarsi dal circus: “Sono felice, perché so che è la decisione giusta”, ha spiegato sfoggiando un blazer blu con maniche rimboccate fino ai gomiti e una polo bianca con la stessa eleganza che ha sempre mostrato in campo.

Mezz’ora, sorrisi di tanto in tanto e risolini alle proprie battute. La decisione, ha rivelato, è arrivata a seguito di alcune battute d’arresto lo scorso luglio durante la sua riabilitazione da quello che era stato il suo terzo intervento chirurgico al ginocchio destro in circa un anno e mezzo: “Sei triste nel momento stesso in cui ti rendi conto, ‘Ok, eccolo'”, ha confessato lo svizzero, la cui ultima operazione era avvenuta poco dopo la sua ultima partita in singolo, un ko nei quarti di finale contro Hubert Hurkacz a Wimbledon nel luglio 2021. “Vuoi sempre giocare per sempre”, ha rimarcato Federer. Ha detto che giocherà il doppio per il Team Europe contro il Team World venerdì, Day 1 dell’evento, e poi lascerà il posto al secondo classificato di Wimbledon 2021 Matteo Berrettini per il singolare durante il fine settimana. Quanto al compagno di squadra del doppio, Federer ancora non lo ha ufficializzato delegando la scelta al capitano della squadra, Bjorn Borg. Per molti sarà proprio Rafa Nadal. “È stato un grande, grande viaggio“, ha tagliato corto Federer, “e per questo, sono molto grato“.