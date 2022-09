L’azzurro Matteo Berrettini sarà a Londra per la Laver Cup l’ultimo torneo in carriera di Roger Federer che nei giorni scorsi ha annunciato che il torneo sarà il suo ultimo in carriera. Il romano sarà riserva per il Team Europe, la selezione dei giocatori europei che alla O2 Arena di Londra sfiderà i sei tennisti del Team World, una selezione del resto del mondo. Il torneo esibizione, ispirato alla Ryder Cup di golf, andrà in scena dal 23 al 25 settembre. Nel Team Europe sono annunciati tutti i Fab Four: Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Il capitano Bjorn Borg ha convocato anche il norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros e allo Us Open quest’anno, e il greco Stefanos Tsitsipas.

Numero 15 del mondo, Berrettini è matematicamente ancora in corsa per un posto alle Nitto Atp Finals nonostante abbia giocato un numero di tornei inferiore rispetto ai rivali a causa dell’operazione alla mano cui si è sottoposto dopo il Masters 1000 di Indian Wells. Per questo ha saltato tutta la stagione sulla terra battuta. È tornato sull’erba e ha ottenuto due titoli di fila a Stoccarda e al Queen’s, dove già un anno fa aveva trionfato diventando il primo italiano nell’albo d’oro dell’ATP 500. Costretto a saltare Wimbledon perché positivo, al rientro ha raggiunto la finale a Gstaad e i quarti allo US Open. L’attuale numero 2 azzurro ha già conosciuto l’atmosfera della Laver Cup un anno fa a Boston. Superò 6-7 7-5 10-8 il canadese Felix Auger-Aliassime in quello che rimane il match più lungo nella storia della manifestazione, durato due ore e 52 minuti.

Non ha invece mai giocato in Laver Cup la riserva annunciata del Team World, lo statunitense Tommy Paul, numero 29 del mondo. Paul si aggiunge a Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Jack Sock, Diego Schwartzman, John Isner e Alex De Minaur, i sei guidati dal capitano John McEnroe che proveranno a firmare il primo successo del Team World nella storia della Laver Cup.