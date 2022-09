Chissà che la colpa sia davvero di quel pesce stilizzato che appare un po’ ovunque sulla tuta dell’Olanda. Il gabbiano ha puntato proprio lì quando ha attaccato Bauke Mollema, mentre il ciclista era impegnato nella cronometro a squadre mista dei Mondiali in corso a Wollongong, in Australia. Nonostante lo scontro con il volatile, anche abbastanza violento, Mollema è riuscito a evitare la caduta e proseguire la sua prova.

Non che la gara degli olandesi sia stata particolarmente fortunata: lo stesso Mollema era già stato vittima di un problema meccanico alla catena, mentre la sua compagna di squadra Annemiek van Vleuten era caduta all’inizio della sua prova, compromettendo di fatto già in partenza un possibile buon risultato di squadra.

Tornando agli incontri ravvicinati tra ciclisti e volatili, sembra che il percorso di Wollongong non sia nuovo a episodi di questo tipo. Già Remco Evenepoel, il talentino belga fresco vincitore della Vuelta di Spagna, era stato protagonista di un simile inconveniente. Nel suo caso però non si era trattato di un gabbiano, bensì di una gazza.

There’s something about Bauke Mollema that attracts the Aussie birds…#Wollongong2022 pic.twitter.com/zoXGiYjqib

