A pochi giorni dalla notizia del terzo fiocco in casa (almeno stando a People), Adam Levine è stato risucchiato nella morsa del gossip. Attraverso un video pubblicato su Tik Tok, infatti, l’influencer Sumner Stroh lo ha accusato di aver avuto una relazione con lei, nonostante fosse sposato con Behati Prinsloo. E non è tutto. La modella ha raccontato che il frontman dei Maroon Five l’avrebbe contattata, terminato il flirt, per chiederle di poter chiamare il figlio in arrivo con il suo nome. Una beffa, insomma. “Avevo una relazione con un uomo sposato con una modella di Victoria’s Secret. A quel tempo, ero giovane, ero ingenua e, voglio dire, francamente, mi sento di essere stata sfruttata”, ha spiegato Stroh nella clip, rivelando di aver frequentato il cantante per circa un anno.

A riprova della propria tesi, la ragazza ha condiviso lo screenshot del messaggio dell’artista. “Domanda seria. Sto per avere un bambino e se è un maschio vorrei davvero chiamarlo Sumner. Per te va bene? Sono serissimo”, le avrebbe scritto Levine mesi dopo la loro rottura. Richiesta che sarebbe stata accompagnata da complimenti molto espliciti. Ma perché raccontare tutto di punto in bianco? La modella ha dichiarato che qualcuno vicino a lei avrebbe tentato di vendere la storia a un tabloid. “Sono stata completamente manipolata. Imbarazzata di essere stata coinvolta in questa storia con un uomo con questa totale mancanza di rispetto”. Sarà rottura tra Levine e Prinsloo?