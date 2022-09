Che sta succedendo a Cara Delevingne? Da quello che affermano tabloid e social non sembra passarsela molto bene, anzi. La preoccupazione per la salute della modella e attrice britannica è altissima. Soprattutto dopo che online è stato pubblicato il video che la ritrae scalza, barcollante e in stato confusionale mentre si trova nei pressi dell’aeroporto di Los Angeles. Sempre negli stessi istanti è stata fotografata mentre tiene in mano un cappello di paglia e poi si piega in due come un fuscello che stesse per cadere in avanti. Dal momento che le foto e il video, pur nella violazione sensibile della sua privacy, sono reali, è lecito elencare alcune possibili cause di questo allarme. Intanto Delevingne ha più volte ricordato delle sue crisi depressive e degli istinti suicidi in giovane età. “C’era un lato oscuro in me. Mi odiavo per essere depressa, per sentirmi depressa, odiavo questa sensazione. Non capivo che cosa stava succedendo eccetto il fatto che non volessi vivere più” scrisse lei stessa nella sua biografia. E ancora: “Mi vergognavo così tanto che sono caduta in depressione, ho pensato al suicidio”. Sul Sun ha parlato un amico della modella: “Siamo tutti incredibilmente preoccupati. La situazione è peggiorata da alcune settimane e la famiglia di Cara si sta dando da fare. Si parla di intervenire e assicurarsi che ottenga l’aiuto di cui potrebbe aver bisogno”. Ed è qui che si inseriscono le foto della visita di Margot Robbie all’amica nella sua casa di West Hollywood. I tabloid infatti associano le lacrime della Robbie che esce da casa Delevingne ad una causa comunque ipotetica. Non è ovviamente provato che l’interprete di Birds of prey pianga per le condizioni dell’amica appena uscita dalla sua abitazione. È solo un’ipotesi, ma tant’è che il tam tam del dramma sulle condizioni psichiche della Delevingne si è alimentato ulteriormente. Altri due i dettagli che non segnano nulla di buono. La sorella 36enne di Cara, Poppy, che vive a Londra è stata vista negli scorsi giorni proprio nell’abitazione familiare di West Hollywood. Infine sono diversi gli appuntamenti ufficiali annullati dalla Delevingne.