Matteo Berrettini si ritira da Wimbledon dopo essere risultato positivo al Covid. Il tennista azzurro, testa di serie numero 8 e considerato tra i favoriti per la vittoria finale, lo ha annunciato con un post su Instagram. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi perché sono risultato positivo al test COVID-19”, ha scritto. “Ho avuto sintomi influenzali e mi sono isolato negli ultimi giorni – ha proseguito l’azzurro – Nonostante i sintomi non fossero gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni di gara e di tutti gli altri partecipanti al torneo”. In sostanza, il Top 10 italiano ha scelto autonomamente di effettuare un tampone, nonostante non sia obbligatorio. Ringraziando per il sostegno, ha concluso: “Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte”.

Berrettini avrebbe iniziato il suo percorso all’All England nel pomeriggio affrontando il cileno Cristian Garín. E invece salterà il torneo più prestigioso sull’erba, al quale si presentava da finalista dello scorso anno – quando perse il match per alzare il trofeo contro Novak Djokovic – e reduce da due tornei vinti, il rientro a Stoccarda e il Queen’s. Nelle ultimi 21 incontri disputati sull’erba, l’azzurro ha centrato 20 vittorie. L’ultima sconfitta risale proprio alla finale del più prestigioso Championship contro il tennista serbo. Un traguardo che l’azzurro – rientrato da un infortunio che gli ha fatto saltare la prima parte di stagione – sperava di ripetere, provando questa volta a portarsi a casa il titolo di re di Wimbledon.