“Sono così fottutamente malata. Non riesco ad alzarmi dal letto“. A dirlo è Demi Lovato in un post pubblicato (e poi cancellato) su Instagram che ha subito mandato in allarme i suoi fan. La cantante ha infatti annunciato anche che quello di “Holy Fvck” sarà il suo ultimo tour: “Avrò bisogno di tutto il vostro aiuto”, ha scritto quindi rivolgendosi agli spettatori attesi al suo concerto a Santiago del Cile, “Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce“. Neanche a dirlo, le sue parole criptiche hanno subito scatenato i commenti, alimentati dal fatto che tutto questo è poi sparito dalle sue Storie, non lasciando alcuna traccia. Non si conoscono le reali condizioni di salute della popstar, certo è che il tour mondiale la vede impegnata fino al prossimo 6 novembre, quando è in calendario l’ultima data al Toyota Music Factory di Irving, in Texas. Intanto, i suoi fan le stanno mandando tantissimi messaggi d’affetto e supporto, nell’attesa di sapere qualcosa di più circa la sua salute.