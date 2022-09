Lutto per ‘Le Donatella’. Le gemelle, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, hanno annunciato su Instagram la scomparsa del papà. “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà ti ameremo per sempre”, hanno scritto Giulia e Silvia Provvedi, pubblicando sul loro profilo una foto a sfondo nero con un cuore rosso in rilievo. Subito, il post è stato invaso dai commenti dei followers e di molti volti noti, che hanno dimostrato vicinanza e affetto: tra questi Laura Pausini, Laura Chiatti, Mietta, Carolina Benvenga e anche Pierluigi Gollini, ex compagno di Giulia.

