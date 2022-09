Omicidio in una azienda di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona. Nella ditta Classe A Energy sono stati esplosi diversi colpi di pistola ed è stato ucciso il titolare 61enne. Si tratta di Fausto Gozzini, residente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. I carabinieri hanno fermato un uomo di 78 anni, che secondo quanto ricostruito ha sparato con un fucile da caccia.

Da chiarire il movente: con grande probabilità c’è stata una lite poco prima dell’omicidio, ma non è da escludere che il fatto possa essere stato premeditato, dato che l’accusato si è portato l’arma da casa (un fucile calibro 12). L’uomo è stato portato al Comando dell’Arma. Oltre al deceduto, risulta ferita in modo lieve anche un’altra persona, un 37enne che è stato portato in ambulanza all’ospedale di Crema. La via verso l’impresa, che commercializza macchinari, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.