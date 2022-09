Una persona ha perso la vita nell’esplosione che nella mattinata di mercoledì, intorno alle 7.30, ha coinvolto una fabbrica di fuochi d’artificio a Belpasso, in provincia di Catania. Nello stabilimento Vaccalluzzo, in seguito alla deflagrazione, non è comunque scoppiato un incendio che avrebbe potuto causare danni maggiori a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno svolto i necessari accertamenti e si sono adoperati per la messa in sicurezza di tutta l’area.