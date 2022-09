Il comitato che si oppone all’impianto di smaltimento di ecoballe a Ponte Riccio ha bloccato una strada a Giugliano, in provincia di Napoli, in segno di protesta. I manifestanti si erano dati appuntamento al Comune per contestare l’inaugurazione dell’impianto, prevista per lunedì. Alcuni manifestanti si sono seduti con dei cartelli in mezzo alla strada, rallentando e deviando il traffico locale. La protesta del comitato Kosmos ha poi raggiunto la sede di Ponte Riccio.