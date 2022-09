Giorgia Soleri di nuovo nel mirino delle critiche. Da qualche settimana l’attivista e influencer, fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è sotto i riflettori, in particolare per la sua discussa partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Ora, però, a far discutere il popolo del web è il suo nuovo tatuaggio: la lunga poesia “Sono così” di Joumana Haddad, giornalista e poetessa libanese, scritta in caratteri vari su tutta la sua schiena. E stata lei stessa a mostrarla in un post pubblicato su Instagram, sotto al quale si sono scatenati i commenti: “Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola”, le ha scritto un utente. E ancora: “Che brutto rovinare il corpo… soprattutto non valorizza più alcun vestito”; “Giorgia ti stimo molto, ma per quanto riguarda i tatuaggi hai esagerato”; “Figlia mia sai che male.. ma ne vale davvero la pena?”; “Sarebbe bastata na bic e un bambino di 10 anni e invece…”, solo per citarne alcuni. Ma c’è anche chi difende la sua scelta: “I tatuaggi sul corpo vanno fatti solo perché rappresentano un significato. Imprimere sulla pelle quello che è stato di noi. Chi non ha mia provato questa sensazione non potrà mai capire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)