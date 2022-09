L’Inter è in cerca di un compratore, o quantomeno di un socio di minoranza. La famiglia Zhang, attuale socio di maggioranza del club, avrebbe dato mandato a Goldman Sachs di cercare sul mercato investitori interessati. A dare la notizia è stato il giornalista di Libero Fabrizio Biasin sul sul account Twitter, spiegando che la cifra richiesta sarebbe di 1,2 miliardi di euro.

L’8 settembre, riporta la Gazzetta dello Sport, si è tenuta una riunione tra la banca d’affari e i vertici nerazzurri: l’obiettivo, però, sarebbe quello di trovare un socio di minoranza che possa aiutare la società a rientrare – entro il 2024 – dal prestito di 275 milioni ricevuto dal fondo Oaktree.

Durante l’incontro è stata aggiornata la documentazione con dati riservati sul club e si è lasciato intendere che la famiglia Zhang sarebbe in effetti disposta ad accettare di vendere la squadra nel caso di un’offerta particolarmente alta, come quella per cui è stato venduto il Chelsea, passato di mano per 5 miliardi dopo l’invasione russa dell’Ucraina che ha costretto Roman Abramovich a cedere il club londinese. I nerazzurri sono anche alla ricerca di un nuovo sponsor, dato che Digitalbits continua a non pagare per la sponsorizzazione principale della maglia della prima squadra.