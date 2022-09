“Immaginare all’improvviso il mondo senza la Regina Elisabetta è per me davvero difficile, e così credo sia per tutti coloro che a lei, in questi lunghi anni di regno, si sono affezionati pur non essendo suoi sudditi. L’idea della monarchia fa sempre sognare: è legata alla storia, come alle fiabe”. A dirlo è Giorgio Armani che, a Mff, ha commentato la notizia della morte della Sovrana del Regno Unito, scomparsa nel pomeriggio di giovedì 8 settembre. “Elisabetta II ha rappresentato l’emblema del regnante: equilibrata, giusta, impassibile nonostante gli inevitabili scandali, simbolica anche nel più piccolo gesto. Da stilista ho sempre ammirato il suo personalissimo modo di vestire e di comunicare. Non avrei mai cambiato nulla di lei. Ho sempre amato il suo riserbo e mi rattrista molto sapere della sua scomparsa”, ha concluso lo stilista.