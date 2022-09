Dopo le nozze da sogno con Matteo Giunta, Federica Pellegrini è tornata a raccontarsi. E, in un’intervista al Corriere della Sera, non ha nascosto il desiderio di diventare madre: “Voglio sentire cosa si provi ad avere la pancia”. Dopo aver lasciato il nuoto, la ‘Divina’ ha imparato a conoscersi: “Smettendo ho temuto il peggio, invece è stata una liberazione”. E in Matteo Giunta ha trovato il vero amore: “È il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene”, ha confessato. Una passione che combacia con il sogno di avere dei figli. Prima delle nozze, la campionessa aveva però posto un veto allo sposo: “Lui non vede l’ora, io gli ho messo solo una condizione… no fino al matrimonio perché devo bere”. Trascorso il giorno del sì, Pellegrini è tornata, commossa, sull’argomento: “I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te”.