Elodie ha sempre avuto a cuore i più deboli, i diritti della comunità LGBTQ+ e dove c’è ingiustizia corre subito in aiuto e, spesso, lo fa silenziosamente e agendo. Un po’ quello che è accaduto a Milano, dove l’artista vive. “Sono bulla coi bulli. – ha confessato a Vanity Fair – poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni? Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”. Dopo il passaggio sul red carpet a Venezia per presentare il film Ti Mangio Il Cuore nelle sale dal 22 settembre,

Elodie è tornata a dire la sua sul termine “devianze”, usato da Giorgia Meloni in un suo video: “Come si fa a usare una parola come ‘devianze’, così becera per parlare di problematiche giovanili? L’avrei accettato se parole simili fossero state pronunciate da un uomo, ma non da lei. A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente. A quel punto, quando hai un figlio maschio che fai, gli dici di non piangere perché un uomo non deve mostrare debolezze? Ma per piacere. Se c’è una problematica significa che c’è una ferita, e come tale va curata. Nella vita abbiamo complicanze, non devianze. E il linguaggio di Meloni è violento. Avevo detto che mi faccio scivolare tutto addosso? Ecco, questo no”.

Infine l’amore. Elodie ha confermato il flirt con Andrea Iannone, pilota di moto ed ex storico di Belen Rodriguez: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.