Il partito di Putin, Russia Unita, propone un referendum di annessione dei territori ucraini il 4 novembre. Lo ha annunciato il segretario del Consiglio generale, Andrei Turchak: “Donetsk, Lugansk e molte altre città russe torneranno finalmente a casa. E il mondo russo, oggi diviso da confini formali, riacquisterà la sua integrità”. La data non è casuale: il 4 novembre la Russia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale. Turchak ha fatto riferimento ai territori definendoli come “liberati“.

Anche il vice capo della regione di Kherson, Kirill Stremoussov, citato dall’agenzia di stampa statale Tass, ha confermato la stessa intensione: “Siamo sicuri che l’80% della popolazione si presenterà al referendum”. L’amministrazione russa aveva inizialmente previsto di tenere il referendum l’11 settembre, in concomitanza con le elezioni regionali in Russia. Tuttavia, la controffensiva ucraina nel sud ha costretto l’amministrazione militare russa a rinviare la consultazione.

Parte da qui un’offensiva al momento tutta politica che Mosca sembra aver scelto per rompere lo stallo un conflitto. Sul terreno infatti Kiev rivendica piccoli avanzamenti – oggi la liberazione di alcuni insediamenti nel sud del Paese – e segnala nuovi bombardamenti russi a Sloviansk, nella regione di Donetsk, dove almeno tre civili sono rimasti sotto le macerie degli edifici colpiti; mentre nelle precedenti 24 ore si erano verificati – stando ai rapporti dell’intelligence britannica – pesanti combattimenti su tre fronti: a nord, vicino a Kharkiv, a est nel Donbass e a sud nell’Oblast di Kherson. In serata poi la segnalazione di un funzionario nominato da Mosca nella Repubblica popolare di Donetsk secondo cui le forze ucraine hanno circondato in una controffensiva a sorpresa Balakljia, città dell’Ucraina nord-orientale di 27.000 persone situata tra Kharkiv e Izium. Il braccio di ferro però – che ha assunto anche un valore altamente simbolico rispetto all’andamento del conflitto – è ancora sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che Kiev adesso dice di voler spegnere. Un’opzione che sta valutando per motivi di sicurezza. Nello specifico la preoccupazione riguarda le riserve di gasolio utilizzate per i generatori di riserva, mentre continuano le denunce di nuovi bombardamenti russi sulla città di Energodar, dove si trova la centrale nucleare, con gli intervalli tra un attacco e l’altro sempre più corti e la corrente elettrica puntualmente interrotta, secondo il sindaco in esilio Dmytro Orlov citato dall’Ukrainska Pravda.