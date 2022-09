“Oggi un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una foto”. Sono bastati uno scatto con Matteo Salvini e una frase a corredo per scatenare l’ira dei fan di Martina Valdes, attuale fidanzata di Blanco. La ragazza ha partecipato a un comizio del leader della Lega a Salò e l’ha raccontato su Tik Tok. Neanche a dirlo, il video ha subito ricevuto migliaia di commenti, aprendo il dibattito: “Non mi sarei fatta una foto nemmeno pagata”, ha scritto qualcuno; “Sei di destra? Non ci credo”, hanno sottolineato altri. Tanto che lei stessa è dovuta intervenire per placare gli animi: “È un video ironico, non parlo di politica, non è nei miei interessi. Calmi tutti”, ha precisato Martina. C’è stato, comunque, chi ha dissentito: “È solo un video ma è comunque pubblicità”. A soccorrere la ragazza è intervenuto lo stesso Salvini, che su Twitter ha criticato coloro che l’hanno attaccata: “Grazie Martina per il tuo sorriso, la tua presenza, la tua ironia e la tua curiosità. Se qualcuno mette sempre di mezzo la politica vive male, viva i giovani che si informano e che partecipano, viva la musica e la libertà! Ci vediamo a un concerto prima o poi”, ha cinguettato il leader della Lega.

