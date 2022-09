La quinta giornata di campionato di Serie A ha lasciato in dote il primo punto dell’anno alla Cremonese di Massimiliano Alvini. Uno 0-0 contro il Sassuolo che serve a muovere la classifica della neo promossa e a dare fiducia per il prosieguo della stagione. La prima gioia in A per i tifosi, dopo 26 anni di serie minori. Una forte emozione ha colto il tecnico dei lombardi Alvini a fine gara, quando il campione cremonese Gianluca Vialli, che a 14 anni esordì proprio nelle giovanili del club della sua città, gli ha fatto una domanda post partita.

Ai microfoni di DAZN, Alvini ha gioito della presenza di Vialli allo stadio: “Era allo stadio? Non lo sapevo. È un grande. Mi piacerebbe salutarlo. Gianluca è un uomo di calcio, mi fa piacere sapere che era qui a vedere la partita. Poi era vestito di grigiorosso, tanta roba, uno spettacolo“. D’altronde Vialli a suon di gol ha regalato la prima storica promozione in Serie A alla Cremonese, che all’epoca apparteneva al presidente Luzzara, nel 1984. Un legame indissolubile che è capace ancora di emozionare, a distanza di anni.