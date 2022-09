E’ uno splendido esordio in Champions League per il Napoli. Al Diego Armando Maradona la squadra di Spalletti domina e batte 4 a 1 il Liverpool nella prima giornata del gruppo A . Già dalle prime battute la squadra di casa parte forte. A 42 secondi dal fischi d’inizio Osimhen lanciato da Di Lorenzo scavalca Alisson e centra il palo esterno.

Zielinski sblocca su rigore al 5′ su dopo un fallo di mano di Milner. Osimhen ha la possibilità di raddoppiare sempre su rigore ma sbaglia e si fa ipnotizzare da Allison. Il Liverpool sembra non reggere la tensione e al 22′ ci prova su punizione con Alexander-Arnold, ma il suo destro scende poco oltre la traversa. La pressione del Napoli però non si arresta con Osimhen che ruba palla a Gomez e serve Kvaratskhelia, destro a colpo sicuro, ma van Dijk salva sulla linea. Il raddoppio arriva al 31′: Gomez perde un altro pallone sul pressing di Kvaratskhelia, Anguissa triangola con Zielinski e infila Alisson con un piatto preciso. Sporadiche le azioni di rimessa dei reds che ci provano di testa con van Dijk ma Meret è reattivo. Nel finale di primo tempo arriva il tris. Al 44′ Kvaratskhelia, grande protagonista della sfida, scherza van Dijk in area di rigore, cross basso per Simeone, che facile sotto-porta fa 3-0.

Ad inizio ripresa la musica non cambia e al 47′ arriva il poker: Simeone libera in area Zielinski, Alisson compie un miracolo sul primo tentativo ma non può nulla sul morbido tap-in che segna la doppietta del polacco e il 4-0. Il Liverpool reagisce e al 49′ trova il gol grazie ad un bel destro a giro dai 20 metri di Luis Diaz. Il Napoli a questo punto controlla e rischia poco, al 61′ rinvio sbagliato di Zerbin, cross di Alexander-Arnold, incornata di Luis Diaz, ma Meret alza sopra la traversa. Nel finale girandola di cambi e torello del Napoli tra gli applausi del Maradona.