Una Juventus brutta, dominata dalla Fiorentina, esce dal Franchi di Firenze con un 1-1 che sa più di punto guadagnato che di occasione persa. Senz’altro i bianconeri sono ancora in rodaggio e certamente la sfida di Champions di martedì sera in casa dei francesi del Paris Saint–Germain ha impegnato la testa dei giocatori di Massimiliano Allegri, ma questa Juventus non convince. La squadra torinese esce ridimensionata dalla trasferta di Firenze. Al di là delle statistiche della partita, tutte a favore della Fiorentina, un’ulteriore dimostrazione arriva dalle dichiarazioni a fine partita del tecnico bianconero, arrivate ai microfoni DAZN: “Alla fine, desideravo che la partita finisse”. Se ne erano accorti i tifosi presenti allo stadio, quando negli ultimi minuti del match Massimiliano Allegri si sbracciava urlando: “È finita! È finita!” per cercare di portare a casa il prezioso punto in trasferta maturato a Firenze.

Parte bene la Juve. Al 9′ arriva il gol del vantaggio, con la seconda firma in campionato del neo acquisto bianconero Arkadiusz Milik, preferito all’ex viola Dusan Vlahovic, preservato in vista dell’impegno europeo. Da allora pochissima Juventus, che trova nel portiere Perin il protagonista della partita. Dopo il pareggio della Fiorentina, arrivato al 29′ con un bel gol in ripartenza di Christian Kouame, l’estremo difensore della vecchia signora è riuscito a conservare questo prezioso pareggio in trasferta, facendosi trovare pronto anche in occasione del rigore parato a Luca Jovic al 44′. Il numero 7 viola, ex Real Madrid, ha calciato bene, ma Perin si è superato, deviando il pallone sul palo.