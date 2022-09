Vecchi rancori tra Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. Già Milan-Inter non è un partita come le altre. Se poi due tra i protagonisti più importanti decidono di aggiungere un po’ di pepe in più, la ricetta per un derby con in fiocchi è servita. Ad animare la classica milanese, infatti, non c’è stato solo il campo, che ha consegnato per 3-2 il derby al Milan dopo una partita entusiasmante.

Un episodio avvenuto prima della gara ha contribuito ad alimentare la rivalità tra le due squadre. Protagonisti: il turco ex Milan e ora all’Inter, Calhanoglu, e il suo ex compagno Theo Hernandez. Come si vede in un video che circola sui social, prima il centrocampista dell’Inter si è rifiutato di dare la mano al milanista, nel corso dei consueti saluti a centrocampo del pre-partita. Poi il francese ha rifilato una sorta di buffetto sulla nuca del turco. Seguono una serie di richieste di spiegazioni tra i due. Dopo il diverbio, l’arbitro ha fischiato l’inizio del match, concludendo la diatriba.

Chissà se nel gesto di Calhanoglu c’era il rancore per i cori cantati contro di lui dai suoi ex compagni di squadra, nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto sul bus in piazza Duomo. Dai video sembra che il francese fosse uno dei principali capi ultrà.