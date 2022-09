“Molti imprenditori mi stanno chiedendo di rivedere le sanzioni alla Russia, perché è l’unico caso al mondo in cui le sanzioni, volute per fermare la guerra e colpire un regime, danneggiano non i sanzionati ma coloro che sanzionano”. A dirlo è stato Matteo Salvini, giunto nelle Marche nell’ambito della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. “Con questi provvedimenti – ha aggiunto – ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi, quindi a Bruxelles c’è qualcuno che ha sbagliato i conti”. Il leader della Lega ha parlato mentre si trovava a Fano, una delle tappe del suo tour elettorale. “Bisogna comunque continuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino, ma le sanzioni non stanno facendo male alla Russia, tanto che – ha sottolineato Salvini – sta guadagnando centinaia di miliardi in più, mentre stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie”