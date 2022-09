“Italia in pessima salute per quanto riguarda le discriminazioni soprattutto in merito alla omotransfobia. La destra parla di violenza e insicurezza nel nostro Paese ma non spende mai una parola di condanna nei confronti delle aggressioni senza motivi contro le persone Lgbtqa+”. Lo ha dichiarato il deputato del Pd Alessandro Zan a margine della Festa dell’Unità che si è tenuta a Milano. “È la dimostrazione di come siamo davanti a una destra arretrata e pericolosa per il nostro Paese”.