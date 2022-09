“Stiamo lavorando per difendere il reddito di cittadinanza, che la destra vuole attaccare, perché è una misura di sostegno sociale per chi non lavora, e soprattutto vogliamo introdurre il salario minimo per evitare questa vergogna che persone lavorano per 4 euro o 3 euro all’ora”. Lo ha detto Dario Franceschini, candidato a Napoli, a margine di una manifestazione elettorale a Napoli. “È una cosa inaccettabile in un paese civile ed è uno dei primi impegni della prossima legislatura”, ha aggiunto