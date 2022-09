Christian De Sica senza freni. Dopo le polemiche sul ruolo dell’influencer, risalenti a qualche giorno fa, il ‘re dei cinepanettoni’ è tornato sui social con un paragone che ha divertito i fan. A essere ‘vittima’ della sua comicità è stato Damiano David, frontman dei Maneskin, la cui esibizione in perizoma agli MTV Video Music Award (la band romana ha trionfato nella categoria Best Alternative Video con il brano ‘I Wanna Be Your Slave’) ha destato scalpore.

E De Sica ha approfittato della ghiotta occasione per paragonare l’outfit dell’artista a quello di ‘Tony Brando’ di ‘Compagni di scuola’, uno dei personaggi cult da lui interpretati. Nel film diretto da Carlo Verdone, infatti, l’attore interpreta Tony Brando, pseudonimo di Bruno Ciardulli, un cantante indebitato fino al collo che, per sopravvivere, chiederà l’elemosina ai suoi ex compagni. Il motivo? Un’esibizione audace durante il Festival di Anagni, che gli costerà un ceffone e lo priverà dell’opportunità di diventare famoso. In una scena della pellicola, il protagonista viene accusato di aver rubato del denaro e, per dimostrare la sua innocenza, si spoglia, rimanendo in perizoma. E proprio condividendo questa immagine sui social, De Sica ha ironizzato sulla performance di Damiano David: “Un trasgressivo Damiano dei Maneskin manda in delirio i fans agli MTV Music Awards. Damiano chi?! Tony Brando tutta la vita!”