“Harry ha perso il rapporto con il padre Carlo”. Ha sollevato un tornado l’intervista che Meghan Markle ha rilasciato a The Cut. Nel lungo articolo dove i virgolettati della Markle sono molto risicati e tutt’attorno è costruito un articolo descrittivo delle condizioni di vita dalla donna nella casa californiana di Montecito, con il piccolo Archie che le saltella sui piedi, (l’ex) duchessa del Sussex è tornata su diversi temi scottanti della vita reale che hanno coinvolto lei e il marito Harry. Intanto l’autrice del pezzo torna sull’intervista dei due ex duchi ad Oprah Winfrey e sottolinea le parole pronunciate da Harry che spiegò come Carlo da quando i due avevano espresso l’intenzione di rifarsi una vita negli Stati Uniti, aveva smesso di rispondere alle sue telefonate. “Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre in questo processo’ – ha spiegato quindi la Markle -. Non deve essere lo stesso per loro come lo è stato per me, ma questa è una sua decisione”.

Una frase che ha toccato in modo particolare la Corona britannica, tanto che dopo poche ore un portavoce dell’erede al trono ha dichiarato alla Press Association che “sarebbe triste se Harry pensasse di aver perso il rapporto con suo padre (..) Il principe di Galles vuole bene ad entrambi i suoi figli”. C’è un altro passaggio nell’intervista/articolo alla Markle che ha fatto molto discutere tabloid inglesi ed esperti della casa reale inglese – tra questi c’è chi ha scritto che il servizio di The Cut è “ridicolo” -. La Markle ricorda un momento della premiere londinese del 2019 della versione live-action de Il re leone. “Avevo appena partorito Archie. Un periodo difficile in cui avevo paura di uscire di casa. Fu lì che un membro del cast sudafricano del film l’ha presa da parte e le ha detto: ‘Ho solo bisogno che tu lo sappia: quando ti sei sposata ci siamo rallegrati per le strade del Sudafrica come quando Mandela è stato liberato dalla prigione’”.