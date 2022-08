Dopo la rottura, la pioggia di indiscrezioni. Ora la querelle Totti-Blasi approderà in Tribunale, la coppia dopo vent’anni d’amore dovrà affrontare una separazione consensuale. A gestirla per l’ex capitano della Roma sarà Annamaria Bernardini de Pace, uno degli avvocati matrimonialisti più famosi d’Italia, che si aggiungerà all’avvocato di Totti, Antonio Conte.

Un rumors reso noto dal settimanale Novella 2000 che fa sapere che si cercherà di evitare una soluzione estrema giudiziale, in primis per tutelare i tre figli. Da segnalare la conoscenza di lunga data tra Bernardini De Pace e l’avvocato della conduttrice Alessandro Simeone, quest’ultimo ha assistito nomi come Simona Ventura e Alessia Marcuzzi ma anche la separazione di Chiara Giordano, figlia proprio della matrimonialista, con l’attore Raoul Bova. Un divorzio che la coppia vorrà tenere lontano da gossip e riflettori. Le luci mediatiche sono però accese solo su di loro, da settimane c’è chi parla della volontà di Totti di rompere il silenzio, con tutti i condizionamenti legali del caso.

Discorso analogo per Ilary Blasi, quotidiani e settimanali annunciano una sua partecipazione a “Verissimo“, un ritorno dopo la discussa ospitata dei mesi scorsi. Dall’amica di sempre Silvia Toffanin, un modo per fare chiarezza dopo le tante indiscrezioni e fake news. Una notizia che al momento non trova conferme ma nemmeno smentite. Valutazioni in corso che dovranno tener conto non solo dell’aspetto privato, con uno sguardo alla strategia di comunicazione, ma soprattutto delle questioni legali.

“Verissimo” tornerà in onda sabato 17 e domenica 18 settembre, la partecipazione della Blasi garantirebbe una fortissima attenzione mediatica ma anche numerose polemiche per il solido rapporto di amicizia tra la padrona di casa e l’ospite. Va sottolineato che Toffanin non aveva risparmiato le domande necessarie già nel corso del primo confronto, cosa che accadrebbe di certo nella seconda ospitata con i riflettori puntati.