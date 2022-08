Non è la prima volta che capita: già dopo il Gp dell’Ungheria Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell avevano riso all’unisono commentando la strategia decisa dal box della Ferrari. In questo caso invece è toccato a Fernando Alonso, che ha pure beneficiato delle conseguenze della strana mossa decisa dalla scuderia di Maranello per conquistare il quinto posto nel Gp del Belgio davanti a Charles Leclerc. Lo spagnolo, che è anche un ex pilota della Rossa, ai microfoni dopo la gara è stata impietoso: “Sì, sono rimasto sorpreso, ma la Ferrari fa sempre delle strane strategie, quindi era una di quelle”. Ad Alonso è scappata anche una risata.

Il pilota della Alpine si riferisce a quanto accaduto negli ultimi giri del Gp del Belgio, già disastroso per la Ferrari in termini di prestazione, con Max Verstappen e la Red Bull che hanno dimostrato una netta superiorità. Leclerc si trovava in quinta posizione, con un vantaggio di circa 19 secondi da Alonso, quando il muretto della Rossa lo ha richiamato ai box per montare le gomme soft e tentare di conquistare il punto addizionale per il giro veloce. Il monegasco ha replicato: “Se davvero volete provarci lo faccio…Ma io comunque non rischierei“. Alla fine è dovuto rientrare in pit lane, uscendo puntualmente dietro ad Alonso (aveva ragione) e trovandosi costretto a superarlo in pista per riconquistare la quinta posizione (senza fare il giro veloce).

Tutto a posto? No, perché successivamente Leclerc è stato penalizzato di cinque secondi per aver superato il limite di velocità all’interno della pit lane. Un errore del pilota, dunque, probabilmente dovuto proprio al timore (fondato) che non ci fosse il margine sufficiente per eseguire la sosta e rientrare sempre in quinta posizione. In ogni caso, senza il pit stop azzardato deciso dalla Ferrari, Leclerc avrebbe sicuramente chiuso la gara in quinta posizione, con Alonso sesto. Invece così l’ordine di arrivo è invertito: un effetto delle “strane strategie” di Maranello, per usare le parole dello spagnolo.