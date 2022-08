L’errore del remote garage Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria è stato talmente evidente che anche Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell ci hanno scherzato sopra. I tre piloti protagonisti della gara magiara nel retropodio in attesa della premiazione osservando le immagini di Charles Leclerc con le gomme dure si sono fatti una risata. A scatenarla è stata il sette volte campione del mondo che visionando gli highlight si è accorto del particolare e ha chiesto ai rivali: “Erano sulle hard?“. L’olandese e l’inglese hanno risposto: “Yeah“, per poi sghignazzare anche con una sorta di imbarazzo.

La strategia ha lasciato senza parole tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati. Ma perché la decisione era sbagliata? L’obiettivo della scuderia di Maranello era rispondere al secondo cambio-gomme della Red Bull con Verstappen che aveva montato le medie. Con questa mossa l’olandese ha sopravanzato la Mercedes di George Russell e minacciava anche il primato di Leclerc. Di conseguenza la Rossa ha richiamato ai box il monegasco montando le gomme bianche. La mescola, però, era stata sconsigliata dalla Pirelli a inizio weekend. Il pneumatico per sua natura è molto scivoloso e difficile da mandare in temperatura: i soli 27 gradi dell’asfalto ungherese hanno fatto il resto. Al numero 16 ci sono voluti almeno tre giri per scaldare le gomme, tempo che ha permesso al detentore del titolo iridato di avvicinarsi e superare il monegasco. Inoltre, a inizio gara Fernando Alonso ed Esteban Ocon avevano dimostrato che la hard non era la mescola migliore da utilizzare in gara. I due piloti Alpine hanno faticato fin dal primo giro e sono riusciti a chiudere in zona punti solo perché hanno effettuato una sola sosta a differenza delle due degli avversari. A tutto questo si aggiunge il fatto che se fosse arrivata la pioggia, prevista fin da prima del Gran Premio, le bianche sarebbero state le gomme meno adatte in quanto dotate di minor grip in condizioni di pista umida. Tutto questo Verstappen, Hamilton e Russell lo sapevano benissimo: infatti non sono riusciti a trattenere la risata.