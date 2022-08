Fabrizio Corona si è divertito a giocare sulla sua somiglianza con Andrea Iannone. Il pilota, ex di Belen Rodriguez, è stato recentemente paparazzato in compagnia di Elodie. Ma facciamo un passo indietro. Il fil rouge tra Corona e Iannone è Belen: entrambi, in passato, sono stati fidanzati con la modella argentina e il primo ha sempre scherzato sul fatto che tutti i compagni della Rodriguez gli somigliassero. Sebbene la relazione non sia ancora ufficiale, il pilota, invece, sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla cantante romana, con la quale è stato immortalato in Costa Smeralda e poi a Lugano. I due sono apparsi sulle copertine dei giornali e Corona ha colto l’occasione per ironizzare sulla somiglianza fisica con Iannone, commentando il servizio di Chi: “Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie. Cosplayer”.

Al tempo della relazione con Belen, Iannone era stato accusato di aver reso il proprio naso più armonioso e aver ritoccato palpebre, zigomi, mascella e labbra. Il pilota, però, ha confermato solo le modifiche al naso, operato dopo una caduta in gara nel 2012: “Secondo voi sono scemo? Ma alla mia età? Se il mio viso è un po’ diverso è perché anche io invecchio e cambio. E se la faccia è un po’ strana è perché ho ancora i punti interni che un po’ alla volta si stanno rimarginando”