Lascia i figli in spiaggia per andare al bar con un amico. I fatti si sono verificati a Voltri (Genova), dove una donna di Pavia ha lasciato i figli di 2,3 e 5 anni da soli per diverse ore. Secondo quanto riportato da Secolo XIX, diversi testimoni l’hanno vista rientrare ubriaca.

I bagnanti hanno deciso di allertare i carabinieri dopo che si sono resi conto che i bambini giravano per la spiaggia senza che nessuno li controllasse. Ad avvicinare i minori sono state alcune mamme che li hanno convinti a giocare con i propri figli e, nel frattempo, hanno provveduto ad avvisare le forze dell’ordine. Una volta che gli agenti sono giunti sul posto si sono messi alla ricerca della madre, ma le testimonianze dei presenti unite alla perlustrazione dei locali vicini alla spiaggia non hanno portato a niente. La donna si è presentata autonomamente e dopo diverso tempo e si è mostrata visibilmente ubriaca. A quel punto gli agenti l’hanno denunciata per “maltrattamenti in famiglia” e le hanno fatto sapere che i figli sarebbero stati affidati a una struttura per minori. Questo ha scatenato l’ira della turista pavese che ha aggredito verbalmente e fisicamente i militari. Dopo averla immobilizzata, gli agenti hanno provveduto a denunciarla per “resistenza e lesioni a pubblico ufficiale“.