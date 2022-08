“Qui ad Irpin c’è una città distrutta, rasa al suolo, e in Italia c’è ancora chi nega i fatti che sono avvenuti ad opera delle truppe russe, ad opera di Putin”, così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in visita in Ucraina. Il titolare della Farnesina sottolinea che l’Italia “non poteva che aiutare e sostenere questo popolo” fornendogli “tutto l’aiuto possibile per difendersi dall’invasore”.

“Gli ucraini non stanno difendendo solo loro stessi ma stanno difendendo la liberà di tutta l’Europa e noi dobbiamo scegliere da che parte stare. Come governo italiano, abbiamo scelto di stare dalla parte del popolo ucraino. Nel difendere l’Europa, non possiamo che incoraggiarli a continuare”, aggiunge Di Maio, sottolineando che con il prossimo governo bisogna “augurarsi che non cambi niente, che si continui a sostenere con tutte le forze possibili questo Paese perché l’Ucraina è la frontiera dell’Europa, non sta difendendo solo sé stessa”.