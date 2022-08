Cresce l’attesa per la quinta edizione di “OnDance”, la manifestazione culturale legata alla danza tra workshop e incontri ideata da Roberto Bolle che si terrà a Milano dal 2 al 5 settembre. Gran finale con uno show che mette assieme la danza classica ma anche quella contemporanea, il tango all’hip hop e al latino, passando per il tip tap, le danze irlandesi e il popping. Sul palco del Castello Sforzesco danzeranno non solo Roberto Bolle ma anche le giovani promesse della danza emerse dai workshop e diversi ospiti e amici. Tra gli ospiti, a sorpresa, ci sarà anche la vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Giulia Stabile. Ad annunciarlo è la ballerina stessa sui social: “È arrivato il momento di dirvi una cosa: qualche mese fa mi ha scritto in privato una persona e questa persona è Roberto Bolle. Nel momento in cui mi ha scritto sono schizzata in aria, anche perché è stato veramente carinissimo. Mi ha invitata anche a vedere il suo spettacolo a teatro, che è stato stupendo e non solo! Mi ha anche invitata a ballare il 5 settembre a Milano al Castello Sforzesco”. Era possibile prenotare i biglietti per lo show, completamente gratuiti, dal 23 agosto. In soli cinque minuti sono stati polverizzati. Diversi fan di Giulia hanno pubblicato gli screenshot sui social a dimostrazione che il sito è stato intasato all’istante. Un vero e proprio record. “Prevendite online terminate – si legge sul sito -. Torna a trovarci per scoprire se l’organizzatore mette in vendita nuove disponibilità”. Nei prossimi giorni saranno resi noti tutti i dettagli sulla quinta edizione di “OnDance” e sugli altri ospiti attesi. Non si escludono importanti sorprese.