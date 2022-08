Da qualche ora il feed di Facebook presenta delle stranezze che stanno riguardando tutti gli utenti. Scorrendo la pagina principale del social network di Mark Zuckerberg infatti i post che vengono mostrati sono quelli che in genere non appaiono nel News Feed, ovvero i messaggi che gli utenti scrivono su profili di altre persone (soprattutto celebrità) e gli auguri di compleanno. Il problema è che tutti questi messaggi stanno finendo nei News Feed anche di altri utenti, al di fuori della cerchia dei loro amici. E così si moltiplicano su Twitter – con tanto di hashtag #FacebookDown – le segnalazioni di chi oggi, dalle prime ore del mattino, ha notato un Facebook diverso dal solito. Non è ancora noto il motivo che ha portato a questo problema tecnico, ma si pensa che Meta risolverà la questione nel giro di qualche ora.