Michelle Hunziker cambia tutto. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi – era lo scorso gennaio – adesso la nota conduttrice ha deciso di vivere in un nuovo appartamento. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, in tanti si sono domandati cosa ne sarebbe stato del loro “nido d’amore” (una villa) a Bergamo. Questo non è ancora noto; quello che è certo, invece, è che Michelle adesso vive a Milano, precisamente in un appartamento con vista sui grattacieli di CityLife. Com’era facile immaginare, la casa è in grande stile. Porte in legno chiaro con pareti bianche ed elementi di ottone per il bagno, elegante e raffinato. Il pavimento? Una moquette chiara (per la zona del soggiorno). Per gli arredi, invece, tinte neutre. Sobrietà e ricercatezza sembrano essere le parole d’ordine della sua nuova abitazione sulla quale, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli ma è facile immaginare che la stessa conduttrice li svelerà piano piano sui social. “Casina nuova, brindisino”, ha detto Michelle su Instagram inquadrando una bottiglia di Ferrari e due calici, taggando l’amica Benedetta Baracchi. E insieme a lei, la 45enne svizzera si gode il capoluogo lombardo in piena tranquillità. “Shopping a Milano quando Milano è vuota, che goduria”, ha affermato Michelle via Instagram stories, oggi 23 agosto. “E adesso andiamo a bere un caffettino”, ha infine concluso ridendo