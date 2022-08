Ludovica Frasca ha annunciato la rottura con il marito Frank Faricy, imprenditore inglese, fondatore e CEO della XGen, società che si occupa di intelligenza artificiale, sposato un anno e mezzo fa. Attraverso delle stories su Instagram, l’ex velina ha confermato le voci che riempivano da tempo i rotocalchi del gossip, anche a causa dell’assenza della fede al dito, notata dai numerosi follower nelle foto postate. “Penso sia arrivato il momento di scrivere due righe. Ho condiviso con voi la mia vita, la mia storia, in un momento anche tragico del mondo come sono stati gli anni della pandemia. Ho condiviso i miei traguardi e le mie gioie ed è giusto che non scompaia e vi lasci senza spiegazioni – ha esordito in una storia – Ma ci sono alcune cose che non si possono spiegare. O forse ogni storia ha un suo momento, un suo racconto. Adesso, però, devo resettare. Aspetto il tempo per raccontare il mio ‘addio’. Aspetto il tempo, lo so, ma oggi finalmente lo faccio con serenità. Ripartendo dalla persona più importante che conosca: me stessa”. Poi il lungo sfogo, senza mai entrare nei dettagli, ma spiegando come sia giunta alla difficile decisione.

“Instagram non è un posto in cui possiamo e dobbiamo dire sempre la verità. Per me non sono stati mesi facili ma questo non è il momento di raccontare la storia perché ci sono cose che non si possono raccontare così facilmente – ha continuato Frasca – Una cosa che veramente ho capito, è che dovete sempre fidarvi del vostro istinto e che dovete sempre schierarvi per quello che voi pretendete (…) I compromessi si fanno delle piccole cose, ma nelle grandi, nel modo in cui decidete che qualcuno vi deve amare, vi deve trattare, cosa deve fare, schieratevi per quello che voi pensate sia giusto. Il vostro parere conta, non entrate in loop tossici”. Poi le scuse, rivolte alle persone che l’avevano avvisata: “Mi dispiace tantissimo aver tagliato alcuni ponti con alcune persone e amici che mi dicevano cose per il mio bene e io non lo capivo. Mi dispiace non aver parlato con la mia famiglia perché avevo paura di un loro giudizio”, ha ammesso. Infine, a coloro che le hanno inviato messaggi di solidarietà e confidato di trovarsi nella sua stessa situazione: “Vorrei aiutarvi a una a una ma non lo posso fare. Se state male in una relazione andatevene via”, ha concluso, commossa.