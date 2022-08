Ilary Blasi torna a godersi le vacanze in famiglia. Dopo Africa, Sabaudia, Dolomiti e Marche ora la conduttrice televisiva ha deciso di concedersi un’avventura in barca con la figlia Isabel. La meta scelta per questa navigazione pare essere la Croazia. E insieme a loro (immancabile come sempre) anche Silvia, la sorella di Ilary. La conduttrice ha deciso di documentare le giornate al mare attraverso storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Blasi, infatti, da quel comunicato stampa che annunciava la rottura tra lei e l’ex marito Francesco Totti, ha voluto condividere sui social i suoi momenti belli. Isabel (6 anni) è pronta a godersi un po’ di tempo con la mamma in vista dell’inizio delle scuole. La bambina è reduce da una vacanza di 20 giorni in compagnia del padre alla casa di Sabaudia. Le storie Instagram mostrano Isabel divertirsi in acqua mentre prova a fare sup mentre mamma Ilary si diverte a cucinare con amici di famiglia. Sempre da Instagram arriva un altro aggiornamento. Cristiano Iovino, il giovane che pare abbia fatto perdere la testa a Ilary, si trova in questo momento in Indonesia e quindi lontano dal clamore mediatico delle ultime settimane. E tra presunti incontri clandestini tra Totti e l’attuale fiamma Noemi Bocchi e una presunta gravidanza, ora arriva il momento della resa dei conti. Manca poco ormai al fatidico momento della separazione legale. Nel frattempo Christian, Chanel e Isabel continueranno a vivere con la mamma nella villa al Torrino, nel quartiere residenziale Eur, a Roma. Papà Francesco invece tornerà molto probabilmente a vivere nella vecchia casa a Casal Palocco. La divisione dei beni immobiliari e societari non sembra preoccupare troppo la coppia. In primis c’è la tutela dei figli, mediaticamente esposti da oltre un mese. E con l’inizio della scuola, del resto, bisognerà cercare di attutire il colpo.