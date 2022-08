Due giovani in scooter inseguono di sera un capriolo, spaventato, e riprendono la scena commentando tra un colpo di clacson e un altro: “Ce lo mangiamo?”. Questo l’episodio che l’Enpa, l’Ente protezione animali, rende noto essere accaduto a Firenze, in via Benedetto Fortini, strada collinare dietro piazzale Michelangelo, ai margini con la prima campagna dopo la città. L’Enpa parla del video “inizialmente postato su un profilo Instagram e poi rimosso” che “mostra il capriolo che scappa in salita fino a raggiungere la velocità di circa 40 km/h alla ricerca disperata di una via di fuga. Fino a quando il povero capriolo non inverte la corsa costringendo lo scooter a proseguire e a interrompere l’inseguimento”. “È maltrattamento e un atto di idiozia”, afferma l’associazione. “È un fatto gravissimo che avrebbe potuto causare la morte dell’animale, un incidente. Risponderanno in Tribunale. Ufficio Legale Enpa presenta denuncia”.