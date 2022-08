E’ stato convalidato l’arresto dei tre ultras veronesi portati in carcere il 17 agosto in seguito agli scontri avvenuti fuori dallo stadio Bentegodi al termine della partita Hellas-Napoli, la sera di Ferragosto. Il Gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari per i tre indagati, accusati di violenza e lesioni pluriaggravate nei confronti di pubblico ufficiale commesse in occasione di manifestazioni sportive. Sono tutti 21enni, solo uno ha precedenti per rissa, porto d’armi ed è noto alla Digos scaligera anche per la sua militanza in Casapound Italia, già colpito da Daspo. Un quarto ultras identificato e raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare è sfuggito all’arresto. Le indagini della Digos della Questura di Verona proseguono per identificare tutti gli altri ultras – una settantina di persone – che hanno concorso nei reati contestati ai tre. Nei confronti di tutti verrà emesso dal Questore, Ivana Petricca, il Daspo per interdirne l’accesso agli stadi.