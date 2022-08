Perdere la voce è l’incubo di tutti i cantanti. Purtroppo non di rado succede che qualcuno debba fermarsi per non compromettere definitivamente il proprio strumento. Questa volta è successo ad Aka7even, che sui social fa sapere come al termine di un recente live sia rimasto del tutto afono. Non solo: dopo alcuni controlli gli è stato trovato un nodulo alle corde vocali, motivo per cui ora deve riposare e ritirarsi in un vero e proprio silenzio. Va da sé che i prossimi impegni live del cantante lanciato da Amici vengono annullati.

Tra le stories di Instagram Aka7even scrive: “Grazie per i vostri messaggi, il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali; l’alternativa era fare le due date in playback totale, ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca”. E poi ha proseguito: “Non posso parlare, devo stare in silenzio per un po’. Volevo solo ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti. Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile. Vi mando tanti abbracci, ho una serie tv da finire. Vi voglio bene”.