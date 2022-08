Doppietta azzurra agli Europei di nuoto. L’atleta delle Fiamme oro Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nella 5 km del nuoto in acque libere agli europei seguito dall’altro atleta Fiamme oro Domenico Acerenza, che ha vinto l’argento. Un’altra medaglia è poi arrivata nella 5km di fondo femminile: Giulia Gabbrielleschi ha vinto conquistato il bronzo.

Già ai mondiali di nuoto di Budapest il duo Paltrinieri-Acerenza aveva regalato all’Italia un doppio successo: Paltrinieri aveva vinto l’oro nella 10km di fondo e dietro di lui un sensazionale Acerenza aveva raggiunto il secondo gradino del podio.

Oggi agli Europei, nel suo mare, quello di Ostia, Paltrinieri ha portato a casa un risultato che gli ha permesso nuovamente di posizionarsi sul gradino più alto del podio. Ha chiuso la gara in 52’13″5, mentre Acerenza in 52’14″2. Ottavo posto invece per l’altro azzurro in gara, Marcello Guidi con il tempo di 52’44″0.

Nella competizione di fondo femminile, invece, l’azzurra Gabbrielleschi, nel tratto di mare davanti al litorale di Ostia, ha toccato in 57’00″3. Davanti a lei l’olandese Sharon Van Rouwendaal, che con 56’58″7 ha conquistato l’oro e la spagnola Maria De Valdes, argento con 57’00″2.

