Elon Musk ha annunciato su Twitter l’intenzione di comprare il Manchester United. “Per essere chiari sostengo la sinistra del partito repubblicano e la destra di quello democratico. Inoltre sto comprando il Manchester United. Prego!”, si legge nella sequenza di tweet pubblicata dal miliardario nella notte italiana. La veridicità del suo annuncio, però, fin da subito è apparsa discutibile in quanto l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX stava in quel momento ironizzando sulla sua appartenenza politica. Nonostante ciò, il post ha ricevuto 200mila like e 36mila commenti.

Quattro ore più tardi Musk in risposta a un utente che gli chiedeva se fosse serio ha negato di voler acquistare i Red Devils: “No, si tratta di una battuta di lunga data su Twitter. Non compro nessuna squadra sportiva“. Lo United resta quindi di proprietà della famiglia Glazer che ne detiene le quote dal 2005. Tuttavia, anche se si è trattato dell’ennesima presa in giro sui social, il patron di Tesla sa molto bene il peso che i suoi tweet hanno sui media e sull’andamento dei mercati.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022